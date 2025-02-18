لافروف: الولايات المتحدة باتت تفهم الموقف الروسي بشكل "أفضل" بعد المباحثات في السعودية

أعلنت روسيا أنّ الولايات المتحدة باتت "تفهم بشكل أفضل" موقف موسكو بعد محادثات رفيعة المستوى بين القوتين النوويتين في السعودية.



وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي شارك في المحادثات في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن المحادثة كانت مفيدة للغاية".



وأضاف: "لم نستمع فقط بل أنصتنا لبعضنا بعضا، ولدي سبب للاعتقاد بأن الجانب الأميركي فهم موقفنا بشكل أفضل".



وأوضح أنّ موسكو أبلغت واشنطن بأنها تعارض إرسال قوات من دول في حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا في إطار وقف إطلاق النار، سواء "تحت علم أجنبي أو علم الاتحاد الأوروبي أو تحت أعلام وطنية".



وأكّد أن "هذا أمر غير مقبول بالنسبة إلينا بالطبع".



وقال لافروف إنّ الجانبين اتفقا أيضا على ضمان "التعيين السريع" للسفراء لدى كل منهما.