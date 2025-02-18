الصين تندّد أمام منظمة التجارة العالمية بالرسوم الجمركية الأميركية

حذّرت الصين الثلاثاء أمام منظمة التجارية العالمية من أنّ الرسوم الجمركية التي لوّح بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو فرضها قد تتسبب بزيادة التضخم وإحداث اضطرابات في السوق وصولا إلى ركود عالمي.



وقال ممثل الصين لدى المنظمة لي تشنيغانغ "يواجه العالم سلسلة صدمات على مستوى الرسوم الجمركية"، وذلك في أول اجتماع يعقده في السنة الحالية المجلس العام للمنظمة.



وأضاف المندوب الصيني "لقد فرضت الولايات المتحدة أو هدّدت بفرض رسوم جمركية على شركائها التجاريين، بما في ذلك الصين، بصورة أحادية وعلى نحو تعسّفي، منتهكة بشكل صارخ قواعد منظمة التجارة العالمية".



وتابع "تزيد صدمات الرسوم الجمركية هذه من عدم اليقين الاقتصادي، وتعطّل التجارة العالمية، وتنطوي على مخاطر زيادة التضخم المحلي أو التسبب باضطرابات في السوق أو حتى بركود عالمي".



وشدّد على أنّ السياسة الأحادية الأميركية تهدّد بقلب النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على قواعد.



وقال لي "المخاطر كبيرة بالنسبة لجميع الأعضاء، الكبار أو الصغار".