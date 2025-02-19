السلطات المحلية النمساوية اعتقلت فتى...

اعتقلت السلطات المحلية النمساوية فتى يبلغ من العمر 14 عامًا في 10 شباط، للاشتباه في أنه كان يخطط لشن هجوم على محطة فستبانهوف للقطارات في فيينا، وفق ما أكدت وكالة الأنباء النمساوية.



وقالت إنّها عثرت في منزله على أشياء تشير إلى أنه يؤيد تنظيم الدولة الإسلامية.



ويأتي تقرير الوكالة في أعقاب هجوم بسكين وقع في مدينة فيلاخ، جنوب النمسا السبت، ويُشتبه في أن لاجئًا سوريًا يبلغ من العمر 23 عامًا قتل خلاله شخصا وأصاب خمسة آخرين.



وأوضحت السلطات النمساوية أنّ اللاجئ اتجه للتطرف سريعًا بعد مشاهدة مقاطع فيديو لمتشددين إسلاميين على وسائل التواصل الاجتماعيّ.