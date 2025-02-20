مصدران لرويترز: إستئناف تحميل النفط من ميناء روسي بعد توقفه جراء عاصفة

أفاد مصدران مطلعان لرويترز اليوم الخميس بأن تحميل النفط من ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود استؤنف مساء أمس الأربعاء بعد توقفه لمدة يومين بسبب عاصفة.



وتوقف تحميل النفط من الميناء يوم الثلاثاء بينما استمر تحميل خام خط أنابيب بحر قزوين من محطة تصدير تابعة لتحالف خط أنابيب بحر قزوين بالقرب من نوفوروسيسك لعدم تأثرها بالعاصفة.



وعادةً ما تتسبب العواصف الشديدة في منطقة البحر الأسود في تعطيل صادرات نفط من قازاخستان وروسيا تقدر بنحو مليوني برميل يوميًا.