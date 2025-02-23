تحويل مسار طائرة تابعة لشركة "أميريكن إيرلاينز" إلى روما بسبب تهديد بوجود قنبلة

حوّل مسار الرحلة "إيه إيه 292" التابعة لشركة الطيران الأميركية "أميريكن إيرلاينز" إلى روما بسبب ورود تهديد بوجود قنبلة وحطت في مطار ميومتشينو على ما أفاد مصدر ملاحي وكالة فرانس برس.



وكان في الطائرة وهي من صنع شركة بوينغ، 199 راكبا وقد أقلعت من نيويورك باتجاه نيودلهي عندما اضطرها التهديد بوجود قنبلة إلى تغيير مسارها والهبوط في روما "حيث نزل جميع الركاب، وهم يتلقون المساعدة" حسب المصدر نفسه.



وأكدت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية "أف آيه آيه" أن الطائرة هبطت بسلام "بعدما أبلغ الطاقم عن مشكلة أمنية".



وقال المتحدث باسم مطار روما إن طائرتين حربيتين رافقتا الطائرة و"أنزل جميع الركاب وقدمت المساعدة لهم" في المطار.



وأكد المصدر نفسه أن عمليات المطار لم تتأثر.