ترامب: إنه "يوم عظيم لألمانيا" بعد فوز المحافظين

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "يوم عظيم لألمانيا" بعد فوز المحافظين في الانتخابات التشريعية الألمانية التي شهدت تقدما لافتا لليمين المتطرف.



وقال الرئيس الجمهوري على منصته "تروث سوشال": "إنه يوم عظيم لألمانيا والولايات المتحدة الأميركية"، بعدما حصل حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ على قرابة 29 % من الأصوات.



وأضاف: "كما هي الحال في الولايات المتحدة، سئم الشعب الألماني من الأجندة غير المنطقية، خصوصا في ما يتعلق بالطاقة والهجرة".