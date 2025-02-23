البيت الأبيض يدعم قرار إسرائيل بتأجيل الإفراج عن 600 سجين فلسطيني

أعلن البيت الأبيض أنه يؤيد قرار إسرائيل بتأجيل إطلاق 600 سجين فلسطيني، مشيرا إلى "المعاملة الوحشية" التي يتعرض لها الرهائن الإسرائيليون من حماس.



وجاء في بيان للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بريان هيوز، أن تأجيل إطلاق السجناء هو "رد مناسب" على معاملة الحركة الفلسطينية المسلحة للرهائن.



وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لدعم إسرائيل في "أي مسار تختاره فيما يتعلق بحماس".

