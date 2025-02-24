نائب وزير الخارجية الروسي: المحادثات مع الولايات المتحدة لم توفر الكثير من الوضوح بشأن خطة ترامب لأوكرانيا

كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة الإعلام الروسية أن المحادثات الروسية الأميركية التي عقدت في الرياض الأسبوع الماضي لم توفر الكثير من الوضوح بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا.



ونقلت الوكالة عنه القول: "نحتاج إلى إيجاد حل طويل الأجل، والذي بدوره يجب أن يتضمن أساسا للتغلب على الأسباب الجذرية لما حدث في أوكرانيا وما حولها".