البنتاغون والإف بي آي ووكالات أخرى تطلب من الموظفين عدم الرد على رسالة ماسك

طلبت وزارة الدفاع (البنتاغون) ووكالات حكومية أميركية أخرى، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) من فِرَقها عدم الرد على رسالة إلكترونية تطالب الموظفين الفدراليين بتبرير أنشطتهم، وذلك عقب أمر أشبه بالإنذار النهائي وجهه مستشار دونالد ترامب إيلون ماسك.



وجاءت خطوة ماسك بعد ساعات على حض الرئيس الأميركي حليفه، أثرى أثرياء العالم الذي كان أكبر متبرع لحملة ترامب الانتخابية ويقود حاليا جهود إقالة عشرات الموظفين الحكوميين، على التصرّف بـ"جرأة أكبر" لخفض الإنفاق الحكومي.



وكتب ماسك السبت: "جميع الموظفين الفدراليّين سيتلقون قريبا رسالة إلكترونية تطلب منهم تفسير ما فعلوه الأسبوع الماضي". وأشار الى أن "عدم الرد سيُعتبَر استقالة".



وكتب دارين سيلنيك، وهو مسؤول في البنتاغون، في بيان نُشر الأحد على منصة إكس المملوكة لماسك، أن "وزارة الدفاع مسؤولة عن تقييم أداء موظفيها وستجري أي مراجعة وفقا لإجراءاتها الخاصة".



وطالب سيلنيك "في الوقت الحالي" بـ"تعليق أي رد" على الرسالة الإلكترونية التي أرسلها السبت مكتب إدارة الكوادر بعنوان "ماذا فعلتم الأسبوع الماضي".



ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فقد نصح مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الخارجية والاستخبارات الوطنية موظفيهم بعدم الرد.



وكتب كاش باتيل، المدير الجديد للشرطة الفدرالية الذي عيّنه ترامب: "مكتب التحقيقات الفدرالي، من خلال مكتب المدير، هو المسؤول عن كل إجراءات التقييم".



وبحسب نسخة من الرسالة اطلعت عليها فرانس برس، سيُطلب من الموظفين الفدراليين تقديم "حوالى خمس نقاط توضح ما أنجزوه الأسبوع الماضي".



وجاءت الرسالة وموضوعها "ماذا فعلتم الأسبوع الماضي؟" من "المكتب الأميركي لإدارة الكوادر" OPM، مع تحديد مهلة نهائية للرد حتى 11,59 مساء الاثنين، رغم أن الرسالة لم تشر إلى أن عدم الرد سيفضي إلى الإقالة.



وقال ماسك على منصة "إكس" بعد صدور المهلة النهائية: "وصل بالفعل عدد كبير من الردود الجيدة. هناك أشخاص يتعيّن التفكير في ترقيتهم".



من جانبها، تعهّدت أكبر نقابة للموظفين الفدراليين "الاتحاد الأميركي للموظفين الحكوميين" بتحدي أي إقالات غير قانونية في بيان صادر عن رئيسها إيفريت كيلي الذي انتقد ماسك وإدارة ترامب، قائلا إن الخطوة تنمّ عن "ازدراء مطلق بالموظفين الفدراليين والخدمات الأساسية التي يقدّمونها للشعب الأميركي".



وأضاف: "إنه أمر قاس ويقلل من احترام مئات آلاف الجنود السابقين الذين يرتدون بزاتهم الثانية من أجل الخدمة المدنية أن يُجبروا على تبرير مهماتهم الوظيفية لهذا الملياردير المنفصل عن العالم والذي يتمتع بميّزات ولم يقض قط ساعة واحدة من الخدمة المدنية الصادقة في حياته".



وأفاد عدد من الموظفين الفدراليين فرانس برس بأنهم تلقوا نصيحة من وكالاتهم بعدم الرد على الرسالة، في انتظار مزيد من التعليمات، وهي توصية أكدها أيضا "اتحاد موظفي الخزانة الوطنية".

