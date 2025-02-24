إلقاء 3 عبوات ناسفة على القنصلية الروسية في مرسيليا بجنوب فرنسا

ألقيت ثلاث عبوات ناسفة يدوية الصنع صباح اليوم، على واجهة القنصلية الروسية العامة في مرسيليا بجنوب فرنسا بدون التسبب بإصابات، على ما أفاد مصدر في الشرطة وكالة "فرانس برس".



وأوضح المصدر أن اثنتين من العبوات انفجرتا، فيما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس" بأن قوات الأمن فرضت طوقا على محيط القنصلية الواقعة في الدائرة الثامنة من مرسيليا.