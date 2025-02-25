انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري... الشرع: وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة هو واجب وفرض

انطلقت الثلاثاء في قصر الشعب في دمشق أعمال مؤتمر الحوار الوطني، على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في إطار مساعي السلطات الجديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد إطاحة بشار الأسد.



وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع في افتتاح المؤتمر ان "وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة هو واجب وفرض".



وأضاف: "الدعوات المشبوهة التي تستدعي حالة الخطر لطوائف ما وتعرض نفسها الحامية المنقذة هي دعوات فارغة لا تنطلي على الوعي السوري".