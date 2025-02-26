المنظمة الدولية للهجرة: لن نشارك بأيّ إخلاء "قسري" للفلسطينيين من غزة

اعلنت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب لوكالة فرانس برس الثلاثاء انّ المنظمة الأممية لن تشارك في "أي نوع قسري" من الإخلاء للفلسطينيين من غزة.



وأوضحت أنّ أيّ نزوح من هذا القبيل سيكون "خطّا أحمر" للحكومات في المنطقة، وذلك بعد أن اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيطرة بلاده على قطاع غزة المدمر ونقل أكثر من مليوني فلسطيني من سكانه إلى أماكن أخرى.



وقالت بوب، وهي مواطنة أميركية، "التزمنا أمام المجتمعات التي نقدم لها الخدمات بأننا لن نشارك في أي نوع من التحريك القسري للسكان أو إخلاء الناس".

