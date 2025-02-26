مجلس الأمة الجزائري يعلن "تعليق" العلاقات مع نظيره الفرنسي

أعلن مجلس الأمة الجزائري، وهو الغرفة الثانية في البرلمان، "التعليق الفوري" لعلاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، تنديدًا بزيارة رئيسه جيرار لارشيه إلى الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب و جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.



وندد مجلس الأمة في بيان بهذه الزيارة "اللا مسؤولة والمستفزة والاستعراضية"، معلنًا "التعليق الفوري لعلاقاته مع مجلس الشيوخ للجمهورية الفرنسية، بما في ذلك بروتوكول التعاون البرلماني الموقع بين المجلسين في عام 2015".



وجاء في البيان أنه "في انزلاق متواتر وانحراف غاية في الخطورة، يعكس تصاعد اليمين المتطرف الفرنسي وهيمنته على المشهد والقرار السياسي الفرنسي، قام رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، بزيارة إلى مدينة العيون بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المحتلة".



ووصف زيارة جيرار لارشيه بأنها "تصرف مرفوض وغير مستغرب، يزدري الشرعية الدولية، ويتعارض بشدة مع قرارات مجلس الأمن الأممي، الذي تشكل بلاده أحد أعضائه الدائمين".



وأشار إلى أن "مكتب مجلس الأمة، وإذ يشجب ويندد بقوة بهذه الزيارة وبمبرراتها وغاياتها، ويرفضها رفضًا مطلقًا، فإنه يعتبرها تحديًا سافرا وانحيازا فاضحا، بل وتناغما مع السياسات الاستعمارية والأطروحات المخزنية المعادية للشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة".