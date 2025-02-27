كوريا الشمالية أرسلت قوات إضافية إلى روسيا



أعلن مسؤول في وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس الخميس أنّ كوريا الشمالية أرسلت إلى روسيا قوات إضافية نشرت بعضا منهم على الخطوط الأمامية في مدينة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا.



وقال المسؤول في وكالة الاستخبارات الوطنية في سيول إنّ "القوات الكورية الشمالية، بعد فترة هدوء استمرت نحو شهر، أعيد نشرها على خطوط المواجهة في كورسك... يبدو أنّ بعض عمليات نشر القوات الإضافية تمّت بالفعل"، مشيرا إلى أنّ "الحجم الدقيق للعملية لا يزال قيد التقييم".



وسبق لوكالات استخبارات كورية جنوبية وغربية أن قالت إنّ أكثر من 10 آلاف جندي كوري شمالي تمّ إرسالهم إلى روسيا العام الماضي لمساعدتها في صدّ هجوم أوكراني مباغت أتاح لقوات كييف أن تسيطر على أجزاء من منطقة كورسك الروسية الحدودية.

