حافلة تقلّ معتقلين فلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل تصل إلى رام الله

وصلت حافلة على متنها معتقلون فلسطينيون أفرجت عنهم إسرائيل فجر الخميس إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة حيث كان بانتظارهم حشد من المحتفلين، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.



وارتدى المعتقلون المحرّرون الكوفية الفلسطينية ومعاطف لتغطية زيّ السجن، وترجّلوا من الحافلة ليستقبلهم الحشد بالهتافات والزغاريد، قبل أن يتوجّهوا لإجراء فحص طبي سريع.



وكبّر المحتشدون وردّدوا هتافات من بينها "الشعب يريد كتائب عز الدين القسام"، بينما كانت محافظ رام الله ليلى غنام تستقبل المفرج عنهم لدى ترجّلهم من الحافلة.



وحُمل العديد من المعتقلين المفرج عنهم على الأكتاف، وراح بعضهم يجري مقابلات صحافية من على أكتاف أصدقائهم أو أقاربهم.

