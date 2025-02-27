مسؤول عسكري: تحقيق الجيش الإسرائيلي خلص الى أن حماس شنّت الهجوم على ثلاث دفعات

خلص تحقيق للجيش الإسرائيلي نشر الخميس الى أن حركة حماس شنّت هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على ثلاث دفعات، وأن أكثر من خمسة آلاف شخص عبروا الى جنوب الدولة العبرية من قطاع غزة.



وأفاد ملخص التقرير بأن "الدفعة الأولى... ضمّت أكثر من ألف من إرهابيي (وحدة) النخبة (في حماس) الذين تسللوا تحت ستار من النيران الكثيفة"، مشيرا الى أن الدفعة الثانية ضمّت ألفي مسلّح، في حين تخلّل الثالثة دخول مئات المسلحين يرافقهم آلاف المدنيين. وأضاف "في المجموع، تسلّل قرابة خمسة آلاف إرهابي الى الأراضي الإسرائيلية خلال الهجوم".