الصين: الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة ستؤثر بشكل خطير على الحوار بين البلدين

حذّرت الصين من أن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على الواردات الصينية "سيؤثر بشكل خطير على الحوار" بين البلدين بشأن مكافحة المخدرات، متهمة واشنطن بممارسة "الابتزاز".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان: "الضغط والإكراه والتهديدات ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين. الاحترام المتبادل هو المنطلق الأساسي".