إسرائيل تعلن تعليق دخول السلع والإمدادات لقطاع غزة

أعلنت إسرائيل الأحد تعليق دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة محذرة من "عواقب أخرى" على حماس إذا لم تقبل بمقترح تمديد موقت للهدنة في قطاع غزة.



وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "قرر رئيس الوزراء اعتبارا من صباح اليوم (الأحد)، تعليق دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة". وأضاف البيان "إسرائيل لن تقبل بوقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح رهائننا، إذا استمرت حماس في رفضها، ستكون هناك عواقب أخرى".