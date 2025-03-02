بتسلئيل سموطريتش يرى أن تعليق إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة "خطوة بالاتجاه الصحيح"

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش اليمين المتطرف أن قرار بلاده تعليق دخول المساعدات إلى غزة "خطوة بالاتجاه الصحيح".



وقال في بيان مقتضب عبر حسابه على تلغرام "القرار الذي اتخذناه بوقف كامل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى تدمير حماس أو استسلامها الكامل وإعادة جميع مختطفينا هو خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح". وأضاف "يجب فتح هذه الأبواب (أبواب جهنم) بأسرع ما يمكن وبشكل قاس ضد العدو الوحشي، حتى النصر الكامل. بقينا في الحكومة لضمان ذلك".

