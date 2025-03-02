بعد رفض المتورطين في اغتيال أحمد الخطيب تسليم أنفسهم... قوات الأمن السورية تنتشر داخل جرمانا

أعلن مدير أمن محافظة ريف دمشق حسام طحان أن قوات الأمن السورية بدأت بالانتشار داخل مدينة جرمانا، وذلك بعد رفض المتورطين في اغتيال أحمد الخطيب العامل في وزارة الدفاع تسليم أنفسهم، لافتا الى أنه سيتم إلقاء القبض عليهم لتقديمهم للقضاء العادل.



ولفت طحان الى أن قوات الأمن ستعمل على إنهاء حالة الفوضى والحواجز غير الشرعية التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون امتهنت عمليات الخطف والقتل والسطو بقوة السلاح.



وفي السياق، قال عضو مجموعة العمل الاهلي في جرمانا ربيع منذر للــLBCI: "خطوة انتشار قوات الامن السورية في جرمانا أتت بعد تنسيق بين السلطات الرسمية ووجهاء وفاعليات المدينة من مشايخ ومرجعيات وسيتم اعادة فتح "الناحية" او مركز الامن فيها".