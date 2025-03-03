وزير الخارجية الفرنسيّ: روسيا قربت خط الجبهة أكثر وأكثر إلينا

حذّر وزير الخارجية الفرنسيّ جان نويل بارو - معلقًا على الحرب في أوكرانيا - من أنّ خط الجبهة يقترب منهم باستمرار، بسبب "الطموحات الإمبريالية" الروسية.



وقال بارو متحدثا لإذاعة فرانس إنتر، إنّ "خطر حرب على القارة الأوروبية، داخل الاتحاد الأوروبيّ، لم يكن يومًا مرتفعًا بقدر ما هو اليوم، لأنّ الخطر يقترب منا باستمرار منذ حوالى 15 عامًا، وخط الجبهة يقترب منا باستمرار".



ورأى أنّه "لوضع حد لحرب العدوان الروسية في أوكرانيا، على الولايات المتحدة أن تتمكن من خلال الضغط من حمل (الرئيس الروسيّ فلاديمير) بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والموافقة على التخلي بشكل نهائي عن طموحاته الإمبريالية التي قربت خط الجبهة أكثر وأكثر إلينا".



وأعرب بارو عن ارتياحه لنتائج القمة، التي عقدت الأحد في لندن وتعهد خلالها خمسة عشر زعيما أوروبيا، بينهم الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون والمستشار الألمانيّ أولاف شولتس، دعم كييف وتعزيز التسلح في وجه روسيا.



وقال: "ما شهدناه هو يقظة قسم كامل من الأوروبيين الذين كانوا يرفضون رؤية واقع الأمور كما هو".



وأكّد أنّ الدول الأوروبية باتت مقتنعة بضرورة "أن تتمكن أوروبا من تولي دفاعها وأمنها بنفسه، وأن نطبق كل الوسائل الضرورية حتى لا نضطر يوما إلى أن نسأل الولايات المتحدة ما يمكنها القيام به من أجل الأمن الأوروبيّ".



وفي ما يتعلق بالاقتراح الفرنسيّ البريطانيّ عن هدنة لشهر في أوكرانيا تشمل حسب ماكرون: "الجو والبحر ومنشآت الطاقة"، اعتبر بارو أنّ هذه "وسيلة للتثبت من أن روسيا عازمة فعلا على وضع حد لهذه الحرب".



وأشار إلى أنّ "هذا لا يعني سحب القوات الروسية على الأرض في مرحلة أولى".



وقال: "عندها تبدأ مفاوضات السلام الحقيقية، لأننا نريد السلام، لكننا نريد سلاما متينًا وسلامًا مستديمًا".



واعتبر بارو أنّه من "الممكن" في الوقت الحاضر استئناف الحوار بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد السجال الحاد بينهما الجمعة في البيت الأبيض.