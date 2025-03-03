ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على الواردات الزراعية اعتبارا من 2 نيسان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه يعتزم فرض رسوم جمركية على المنتجات الزراعية الواردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من 2 نيسان، مستهدفا فئة جديدة من المنتجات بعد الصلب والألمنيوم.



ودعا ترامب عبر منصته تروث سوشل "المزارعين الكبار في الولايات المتحدة" إلى الاستعداد "لإنتاج مزيد من المنتجات الزراعية لبيعها داخل الولايات المتحدة".



وأكد أن "منتجات مستوردة ستخضع لرسوم في 2 نيسان".