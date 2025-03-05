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لمدة ساعتين... قوة إسرائيلية توغلت في قريتين سوريتين في ريف القنيطرة

أخبار دولية
2025-03-05 | 06:58
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لمدة ساعتين... قوة إسرائيلية توغلت في قريتين سوريتين في ريف القنيطرة
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لمدة ساعتين... قوة إسرائيلية توغلت في قريتين سوريتين في ريف القنيطرة

توغلت قوة من الجيش الاسرائيلي في قريتين سوريتين في ريف القنيطرة الجنوبي، وذلك لمدة ساعتين. 

وأفادت معلومات ميدانية الـLBCI بأن عناصر الجيش الإسرائيلي إستجوبوا الأهالي قبل الانسحاب، حيث قام عناصر الجيش بتوجيه أسئلة للأهالي.

و‏تأتي تلك التوغلات بالتزامن مع تحليق مستمر للطيران الإسرائيلي في سماء معظم محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا. 
 
 
 
 
 
 

أخبار دولية

قوة إسرائيلية

ريف القنيطرة

توغل

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