ماكرون يعتزم عقد إجتماع لقادة الجيوش الأوروبية في باريس الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب نقله التلفزيون اليوم الأربعاء أنه يعتزم عقد اجتماع لكل قادة الجيوش الأوروبية في باريس الأسبوع المقبل.



وأشار إلى أن فرنسا بحاجة إلى أن تكون مستعدة إذا لم تعد الولايات المتحدة إلى جانبها.