وزير الخزانة الأميركي يتفق مع وزير مالية إسرائيل على تعزيز الحوار بشأن الاقتصاد

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الوزير سكوت بيسنت اتفق مع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على تعزيز الحوار وتقوية التعاون خلال اجتماع عقد الأربعاء وركز على الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.



وقال الوزيران في بيان مشترك أصدرته وزارة الخزانة: "هذا وقت حاسم لصياغة مستقبل اقتصادي استراتيجي جديد للبلدين، وتعزيز الزعامة الأميركية عالميا ودور إسرائيل كشريك اقتصادي رئيسي".



وأضافا: "من أجل الدفع بالمصالح الاقتصادية المشتركة، اتفق الجانبان على تعزيز آليات الحوار لتقوية التعاون في مجالات رئيسية، بما في ذلك السياسة الاقتصادية والتكنولوجيا والأنظمة المالية".



وشدد البيان على الحاجة لنهج منسق يهدف إلى ضمان بقاء العلاقات الثنائية مصدرا للقوة الاقتصادية والابتكار والمنفعة المتبادلة.



ولم يتطرق البيان للعلاقات المصرفية الإسرائيلية مع البنوك الفلسطينية، والتي كانت مصدر توتر بين سموتريتش ومسؤولي الخزانة في عهد الرئيس السابق جو بايدن.