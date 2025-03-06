إصابة 15 في كوريا الجنوبية بعد سقوط قنابل فوق منازل خلال تدريب عسكري

أعلن سلاح الجو وإدارة الإطفاء أن 15 شخصا أصيبوا في كوريا الجنوبية بعد أن سقطت قنابل من طائرات مقاتلة على منطقة مدنية أثناء تدريبات عسكرية في بوشون، مما تسبب في إلحاق أضرار بمنازل وكنيسة.



وأفادت خدمات الإطفاء في غيونغغي-دو بوكبو في بيان، بأن 15 شخصا أصيبوا، اثنان منهم في حالة خطيرة.



وتبعد بوشون 40 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من سول وبالقرب من الحدود شديدة التسليح مع كوريا الشمالية.



وأعلن سلاح الجو الكوري الجنوبي أن ثماني قنابل من طراز إم.كيه82 زنة 500 رطل من طائرات كيه.إف-16 سقطت خارج ميدان الرماية أثناء تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية.



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أنه جرى إجلاء سكان بينما كانت السلطات تتحقق مما إذا كانت هناك أي قنابل غير منفجرة.



وأعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق، أن القوات الكورية الجنوبية والأميركية تجري أول تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية في بوشون وأنها مرتبطة بالتدريبات العسكرية السنوية المقرر أن تنطلق الأسبوع المقبل.