تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا اذا لزم الأمر

أعربت تركيا عن استعدادها لإرسال قوات الى أوكرانيا ضمن مهمات حفظ السلام في حال لزم الأمر، بحسب ما أفاد مصدر في وزارة الدفاع التركية الخميس.



وقال المصدر إن "مسألة المساهمة في مهمة ستخضع للتقييم مع كل الأطراف المعنيين اذا كان ذلك لازما من أجل تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين"، وذلك في يوم يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل للبحث بشأن القضايا الأمنية المرتبطة بالقارة وأوكرانيا.