حماس تدعو ترامب الى لقاء الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية

دعت حركة حماس الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى لقاء فلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عقب لقائه رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين في القطاع أفرجت عنهم الحركة.



وقال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم إن على ترامب الذي تحدث عن "معاناة لا يمكن تصوّرها" للرهائن الإسرائيليين، أن "يظهر المستوى ذاته من الاحترام حيال الأسرى السياسيين الفلسطينيين ويخصص وقتا للقائهم والاستماع الى قصصهم"، وذلك في رسالة مفتوحة موجّهة الى الرئيس الأميركي.



وأشار الى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ 9500 شخص.



وكان ترامب التقى في البيت الأبيض الخميس 8 رهائن أفرجت عنهم حماس في إطار اتفاق الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني.