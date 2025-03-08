مستشار وزير المالية الباكستانيّ لرويترز: الصين جددت قرضًا بقيمة ملياري دولار لباكستان

أعلن خورام شازاد مستشار وزير المالية الباكستاني في رسالة نصية لرويترز أنّ الصين جددت قرضا بقيمة ملياري دولار لباكستان.



وتعمل باكستان على تعزيز سياستها المالية بعد طرح خطة إنقاذ بقيمة سبعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في أيلول 2024.



والدفعة الأولى من القرض قيد المراجعة حاليًا، وإذا جرت الموافقة عليها، فستتلقى باكستان مليار دولار إضافيًا.



وكان تأمين التمويل الخارجي في السابق شرطا رئيسيا لصندوق النقد الدولي للموافقة على اتفاقات لإنقاذ الدولة التي تعاني من ضائقة مالية.



وقالت وكالة فيتش إن باكستان بحاجة إلى سداد ديون خارجية بأكثر من 22 مليار دولار في السنة المالية 2025، منها ودائع تقترب قيمتها من 13 مليار دولار.