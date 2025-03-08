البيت الأبيض: إيران يمكن التعامل معها عسكريا أو من خلال إبرام صفقة

رد البيت الأبيض على رفض إيران دعوة الرئيس دونالد ترامب للتفاوض على اتفاق نووي وأعاد تأكيد ترامب أنه يمكن التعامل مع طهران إما عسكريا أو من خلال إبرام صفقة.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض براين هيوز في بيان: "نأمل أن يضع النظام الإيراني شعبه ومصالحه فوق الإرهاب".



وجات هذه التصريحات بعد أن قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن طهران لن تُرغم على الدخول في مفاوضات.