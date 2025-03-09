اتصال اميركيّ عراقيّ: التزام العراق بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقيّ محمد شياع السوداني، اتصالًا هاتفياً من مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز، أكد فيه الجانبان التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة.

وركزت المناقشات على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والأمنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء التزام العراق بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، مشجعاً الشركات الأميركية على الاستثمار في السوق العراقية المتنامية.

كما استعرض الإصلاحات والمبادرات المهمة التي نفذتها حكومته لتهيئة بيئة أكثر استقراراً وشفافية وجاذبية للمستثمرين.

وشجع مستشار الأمن القومي الأميركي رئيس مجلس الوزراء على الاعتماد بشكل أكبر على الشركات الأميركية، والعمل على حل المشاكل وتذليل المعوقات التي تواجه تلك الشركات العاملة في العراق، بضمنها إقليم كردستان العراق لتشجيعها على العمل والاستثمار في العراق.

وشدد الجانبان على أهمية الجهود المشتركة لبناء عراق قوي قادر على الاعتماد على نفسه، وتضمنت المناقشات أيضاً معالجة المسائل ودور الشركات الأميركية العاملة في هذا المجال، وفي هذا السياق.

وجددت الولايات المتحدة التزامها بدعم استقلال العراق في مجال الطاقة.

وأعربت عن استعدادها للتعاون في تسريع تحقيق هذا الهدف.

وفي ما يتعلق بالملف الأمني، أكد مستشار الأمن القومي والتز التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن واستقرار العراق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، كما شدد الطرفان على أهمية استمرار التعاون لضمان سيادة العراق واستقراره على المدى الطويل، لاسيما في ظل الأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة.

وقال والتز إنّ إنهاء استثناء الكهرباء المجهزة من إيران يرتبط بسياسة الضغط الأقصى، مما يؤكد أهمية التنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق.