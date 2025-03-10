ترامب غير قلق من المناورات العسكرية بين روسيا والصين وإيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه غير قلق على الإطلاق بشأن المناورات العسكرية المزمعة بين روسيا والصين وإيران.



من جهة أخرى، أشار ترامب الى أنه يتوقع أن تسفر المحادثات الأميركية مع مسؤولين أوكرانيين في السعودية عن نتائج جيدة فيما يتعلق بإنهاء الحرب في أوكرانيا.