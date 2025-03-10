الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ البالستية غير المحددة

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت "عددا من الصواريخ البالستية غير المحددة" بالتزامن مع بدء واشنطن وسيول مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة "درع الحرية".



وقالت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية: "رصد عسكريونا قرابة الساعة 13,15 (4,50 ت غ) عددا من الصواريخ البالستية غير المحددة أطلقت من محافظة هوانغهاي باتجاه بحر الغرب" وهي التسمية الكورية للبحر الأصفر.

