في الأرجنتين... مقتل 16 شخصا وإجلاء الآلاف بسبب الفيضانات

أعلنت السلطات مقتل 16 شخصا على الأقل وفقدان أثر عشرات آخرين في مدينة باهيا بلانكا الساحلية في الأرجنتين بسبب فيضانات مفاجئة وعنيفة ناجمة عن عاصفة ضربت البلاد الجمعة.



وأعلن الرئيس خافيير ميلي الحداد الوطني ثلاثة أيام. وقالت الرئاسة في بيان: "ستواصل كل قطاعات الحكومة الوطنية تكريس قواها (...) لمساعدة الضحايا في هذه اللحظة المؤلمة لجميع الأرجنتينيين".



وأعلن رئيس بلدية المدينة فيديريكو سوسبييليس أن الفيضانات تسببت بأضرار تقدر بنحو 370 مليون يورو.



وتلقت السلطات المحلية أيضا أكثر من 100 تنبيه عن أشخاص مفقودين عقب العاصفة التي ضربت المدينة التي تضم أحد الموانئ الرئيسية في الأرجنتين، وتقع على بعد 600 كيلومتر جنوب بوينوس آيرس.



واختفت فتاتان بعد أن جرفتهما مياه الفيضانات المفاجئة في غضون ثوانٍ.