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المرصد السوري: مقتل 973 مدنيا جراء الأحداث في غرب سوريا منذ 6 آذار

أخبار دولية
2025-03-10 | 02:11
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المرصد السوري: مقتل 973 مدنيا جراء الأحداث في غرب سوريا منذ 6 آذار
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المرصد السوري: مقتل 973 مدنيا جراء الأحداث في غرب سوريا منذ 6 آذار

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 973 مدنيا قُتلوا منذ 6 آذار على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها في غرب البلاد.
     
وبدأ التوتر الخميس في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، وفق المرصد السوري الذي تحدث منذ ذلك الحين عن حصول عمليات "إعدام" طالت المدنيين العلويين.

أخبار دولية

المرصد السوري

سوريا

العلويين

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