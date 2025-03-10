الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
14
o
الجنوب
17
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
14
o
الجنوب
17
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المرصد السوري: مقتل 973 مدنيا جراء الأحداث في غرب سوريا منذ 6 آذار
أخبار دولية
2025-03-10 | 02:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المرصد السوري: مقتل 973 مدنيا جراء الأحداث في غرب سوريا منذ 6 آذار
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 973 مدنيا قُتلوا منذ 6 آذار على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها في غرب البلاد.
وبدأ التوتر الخميس في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، وفق المرصد السوري الذي تحدث منذ ذلك الحين عن حصول عمليات "إعدام" طالت المدنيين العلويين.
أخبار دولية
المرصد السوري
سوريا
العلويين
التالي
مارك كارني يفوز بزعامة الحزب الليبرالي ليصبح رئيسا جديدا للوزراء في كندا
في الأرجنتين... مقتل 16 شخصا وإجلاء الآلاف بسبب الفيضانات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-02-20
المرصد السوري: مقتل ثمانية مدنيين جراء انفجار مخلفات حرب في شمال غرب سوريا
أخبار دولية
2025-02-20
المرصد السوري: مقتل ثمانية مدنيين جراء انفجار مخلفات حرب في شمال غرب سوريا
0
أخبار دولية
2025-03-08
المرصد السّوري: مقتل 532 مدنيًا علويًا على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها منذ الخميس
أخبار دولية
2025-03-08
المرصد السّوري: مقتل 532 مدنيًا علويًا على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها منذ الخميس
0
أخبار دولية
2025-02-20
مقتل سبعة مدنيين جراء انفجار مخلفات حرب في شمال غرب سوريا
أخبار دولية
2025-02-20
مقتل سبعة مدنيين جراء انفجار مخلفات حرب في شمال غرب سوريا
0
أخبار دولية
2025-03-08
المرصد السوري: مقتل 745 مدنيا علويا على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها
أخبار دولية
2025-03-08
المرصد السوري: مقتل 745 مدنيا علويا على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:54
بيونغ يانغ تحذر من خطر اندلاع حرب "بطلقة عرضية واحدة"
أخبار دولية
03:54
بيونغ يانغ تحذر من خطر اندلاع حرب "بطلقة عرضية واحدة"
0
أخبار دولية
03:49
إيران تعتبر إنهاء الاعفاء الأميركي للعراق لاستيراد الكهرباء منها "غير قانوني"
أخبار دولية
03:49
إيران تعتبر إنهاء الاعفاء الأميركي للعراق لاستيراد الكهرباء منها "غير قانوني"
0
أخبار دولية
03:39
مدونون عسكريون: القوات الروسية تواصل تقدمها في منطقة كورسك
أخبار دولية
03:39
مدونون عسكريون: القوات الروسية تواصل تقدمها في منطقة كورسك
0
أخبار دولية
03:25
فرق الإطفاء تكافح حريقا كبيرا في مستودع بمنطقة سامارا الروسية
أخبار دولية
03:25
فرق الإطفاء تكافح حريقا كبيرا في مستودع بمنطقة سامارا الروسية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-02-17
استهداف جديد في صيدا..
أمن وقضاء
2025-02-17
استهداف جديد في صيدا..
0
أخبار لبنان
12:54
اللبنانية الاولى وصلت إلى نيويورك
أخبار لبنان
12:54
اللبنانية الاولى وصلت إلى نيويورك
0
صحف اليوم
01:05
طلائع التعيينات الأمنية العسكرية ستخرج هذا الأسبوع... (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
01:05
طلائع التعيينات الأمنية العسكرية ستخرج هذا الأسبوع... (الأنباء الكويتية)
0
أخبار لبنان
02:50
توضيح من الأمانة العامة لمجلس الوزراء...
أخبار لبنان
02:50
توضيح من الأمانة العامة لمجلس الوزراء...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:45
قاسم للجيش الإسرائيليّ: المقاومة لن تدعكم تستمرون
أخبار لبنان
16:45
قاسم للجيش الإسرائيليّ: المقاومة لن تدعكم تستمرون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
وضع حجر الأساس لمقر الاتحاد اللبناني لكرة السلة في جونيه
تقارير نشرة الاخبار
14:49
وضع حجر الأساس لمقر الاتحاد اللبناني لكرة السلة في جونيه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
اسبوع ويومان على افتتاح فعاليات ليالي زمان
تقارير نشرة الاخبار
14:45
اسبوع ويومان على افتتاح فعاليات ليالي زمان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
عام 2025 عام diva الموسيقى العربية أم كلثوم
تقارير نشرة الاخبار
14:41
عام 2025 عام diva الموسيقى العربية أم كلثوم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
في عيد المعلّم القصة كلها بأسلوب التعليم ودمج التكنولوجيا والكتاب
تقارير نشرة الاخبار
14:38
في عيد المعلّم القصة كلها بأسلوب التعليم ودمج التكنولوجيا والكتاب
0
أخبار لبنان
14:24
الصالون الادبي والثقافي لكازينو لبنان يحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل ام كلثوم
أخبار لبنان
14:24
الصالون الادبي والثقافي لكازينو لبنان يحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل ام كلثوم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
ايران ترد على أميركا.. وهذا ما سيحصل بينهما
تقارير نشرة الاخبار
14:21
ايران ترد على أميركا.. وهذا ما سيحصل بينهما
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
بلدة كفركلا تُشيّع 25 شهيدًا من أبنائها
تقارير نشرة الاخبار
14:19
بلدة كفركلا تُشيّع 25 شهيدًا من أبنائها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
اجتماع خماسي في عمّان من أجل سوريا
تقارير نشرة الاخبار
14:12
اجتماع خماسي في عمّان من أجل سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
15:23
قطع إحدى الطرق وإشكال كبير في بلدة العاقبية جنوب لبنان بين أهالي البلدة وسوريين أطلقوا النار وقوة كبيرة من الجيش اللبناني تصل إلى المكان
آخر الأخبار
15:23
قطع إحدى الطرق وإشكال كبير في بلدة العاقبية جنوب لبنان بين أهالي البلدة وسوريين أطلقوا النار وقوة كبيرة من الجيش اللبناني تصل إلى المكان
2
أخبار لبنان
15:16
جندي في الجيش اللبنانيّ فُقد التواصل معه... هذا ما أفادت معلومات الـLBCI
أخبار لبنان
15:16
جندي في الجيش اللبنانيّ فُقد التواصل معه... هذا ما أفادت معلومات الـLBCI
3
خبر عاجل
11:41
الوكالة الوطنية: وفاة الجندي في الجيش اللبناني جراء أزمة قلبية بعدما اطلق الجيش الاسرائيلي ّ النار على الناس خلال مشاركتهم بمراسم تشييع شهداء في كفركلا
خبر عاجل
11:41
الوكالة الوطنية: وفاة الجندي في الجيش اللبناني جراء أزمة قلبية بعدما اطلق الجيش الاسرائيلي ّ النار على الناس خلال مشاركتهم بمراسم تشييع شهداء في كفركلا
4
أخبار دولية
12:08
حصيلة جديدة للقتلى في سوريا
أخبار دولية
12:08
حصيلة جديدة للقتلى في سوريا
5
فنّ
08:52
منى واصف تستقبل ابنها بعد غياب 20 عاماً... وفيديو يوثق اللقاء المؤثر (فيديو)
فنّ
08:52
منى واصف تستقبل ابنها بعد غياب 20 عاماً... وفيديو يوثق اللقاء المؤثر (فيديو)
6
أخبار لبنان
12:54
اللبنانية الاولى وصلت إلى نيويورك
أخبار لبنان
12:54
اللبنانية الاولى وصلت إلى نيويورك
7
أخبار دولية
09:32
سانا: العثور على مقبرة جماعية (بالفيديو)
أخبار دولية
09:32
سانا: العثور على مقبرة جماعية (بالفيديو)
8
أخبار دولية
09:09
البطريرك يازجي للشرع: ليس هذا هو خطابكم
أخبار دولية
09:09
البطريرك يازجي للشرع: ليس هذا هو خطابكم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More