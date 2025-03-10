مارك كارني يفوز بزعامة الحزب الليبرالي ليصبح رئيسا جديدا للوزراء في كندا

أظهرت نتائج رسمية أن مارك كارني محافظ البنك المركزي السابق فاز في السباق على زعامة الحزب الليبرالي الحاكم في كندا وسيتولى رئاسة الوزراء خلفا لجاستن ترودو.



وتغلب كارني على وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند التي جاءت في المركز الثاني في سباق على الزعامة شارك بالتصويت فيه أكثر من 150 ألفا من أعضاء الحزب.



وفي خطاب النصر الذي ألقاه في أوتاوا، حذّر مارك كارني من أن "الأميركيين يريدون بلدنا".



وقال: "لا يمكننا أن نسمح لترامب بالانتصار"، معتبرا أن كندا بحاجة إلى "بناء اقتصاد جديد وإقامة علاقات تجارية جديدة".

