الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
14
o
الجنوب
17
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
14
o
الجنوب
17
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الولايات المتحدة تعين قيادة جديدة لوكالة الهجرة والجمارك مع تعثر جهود الترحيل
أخبار دولية
2025-03-10 | 02:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الولايات المتحدة تعين قيادة جديدة لوكالة الهجرة والجمارك مع تعثر جهود الترحيل
عينت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم قيادة جديدة في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، في الوقت الذي تجد فيه الوكالة صعوبة في تحقيق هدف الرئيس دونالد ترامب المعلن بشأن عمليات الترحيل الجماعية التي تستهدف المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة.
وتُظهر بيانات الوزارة أن إدارة ترامب رحلت 37660 شخصا خلال الشهر الأول في منصبه، وهو أقل بكثير من المتوسط الشهري البالغ 57 ألفا في آخر عام كامل من إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وركز ترامب خلال حملته الانتخابية على ترحيل ملايين الأشخاص من الولايات المتحدة.
وقالت نويم إنها قررت ترقية تود ليونز، القائم بأعمال المدير التنفيذي المساعد لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، لمنصب مدير الوكالة بالإنابة، وماديسون شيهان، سكرتيرة إدارة الحياة البرية ومصايد الأسماك في لويزيانا، لتشغل منصب نائبة المدير.
وأضافت في بيان: "أعين قيادة جديدة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لتحقيق النتائج التي يطالب بها الرئيس ترامب والشعب الأميركي بحق".
أخبار دولية
الولايات المتحدة
وكالة
الهجرة
الجمارك
التالي
تحطم طائرة صغيرة بموقف سيارات بولاية بنسلفانيا الأميركية (فيديو)
مارك كارني يفوز بزعامة الحزب الليبرالي ليصبح رئيسا جديدا للوزراء في كندا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-02-28
روسيا تعين سفيرا جديدا في الولايات المتحدة بعد محادثات اسطنبول
أخبار دولية
2025-02-28
روسيا تعين سفيرا جديدا في الولايات المتحدة بعد محادثات اسطنبول
0
أخبار دولية
2025-02-10
المستشار الألماني يتعهد بالرد إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة
أخبار دولية
2025-02-10
المستشار الألماني يتعهد بالرد إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة
0
أخبار دولية
2025-02-08
عملية ترحيل جديدة لبرازيليين مطرودين من الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-02-08
عملية ترحيل جديدة لبرازيليين مطرودين من الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
2025-02-02
ترودو: كندا ستفرض رسومًا جمركية على الولايات المتحدة إعتبارًا من الثلاثاء ردًا على ترامب
أخبار دولية
2025-02-02
ترودو: كندا ستفرض رسومًا جمركية على الولايات المتحدة إعتبارًا من الثلاثاء ردًا على ترامب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:54
بيونغ يانغ تحذر من خطر اندلاع حرب "بطلقة عرضية واحدة"
أخبار دولية
03:54
بيونغ يانغ تحذر من خطر اندلاع حرب "بطلقة عرضية واحدة"
0
أخبار دولية
03:49
إيران تعتبر إنهاء الاعفاء الأميركي للعراق لاستيراد الكهرباء منها "غير قانوني"
أخبار دولية
03:49
إيران تعتبر إنهاء الاعفاء الأميركي للعراق لاستيراد الكهرباء منها "غير قانوني"
0
أخبار دولية
03:39
مدونون عسكريون: القوات الروسية تواصل تقدمها في منطقة كورسك
أخبار دولية
03:39
مدونون عسكريون: القوات الروسية تواصل تقدمها في منطقة كورسك
0
أخبار دولية
03:25
فرق الإطفاء تكافح حريقا كبيرا في مستودع بمنطقة سامارا الروسية
أخبار دولية
03:25
فرق الإطفاء تكافح حريقا كبيرا في مستودع بمنطقة سامارا الروسية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-02-17
استهداف جديد في صيدا..
أمن وقضاء
2025-02-17
استهداف جديد في صيدا..
0
أخبار لبنان
12:54
اللبنانية الاولى وصلت إلى نيويورك
أخبار لبنان
12:54
اللبنانية الاولى وصلت إلى نيويورك
0
صحف اليوم
01:05
طلائع التعيينات الأمنية العسكرية ستخرج هذا الأسبوع... (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
01:05
طلائع التعيينات الأمنية العسكرية ستخرج هذا الأسبوع... (الأنباء الكويتية)
0
أخبار لبنان
02:50
توضيح من الأمانة العامة لمجلس الوزراء...
أخبار لبنان
02:50
توضيح من الأمانة العامة لمجلس الوزراء...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:45
قاسم للجيش الإسرائيليّ: المقاومة لن تدعكم تستمرون
أخبار لبنان
16:45
قاسم للجيش الإسرائيليّ: المقاومة لن تدعكم تستمرون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
وضع حجر الأساس لمقر الاتحاد اللبناني لكرة السلة في جونيه
تقارير نشرة الاخبار
14:49
وضع حجر الأساس لمقر الاتحاد اللبناني لكرة السلة في جونيه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
اسبوع ويومان على افتتاح فعاليات ليالي زمان
تقارير نشرة الاخبار
14:45
اسبوع ويومان على افتتاح فعاليات ليالي زمان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
عام 2025 عام diva الموسيقى العربية أم كلثوم
تقارير نشرة الاخبار
14:41
عام 2025 عام diva الموسيقى العربية أم كلثوم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
في عيد المعلّم القصة كلها بأسلوب التعليم ودمج التكنولوجيا والكتاب
تقارير نشرة الاخبار
14:38
في عيد المعلّم القصة كلها بأسلوب التعليم ودمج التكنولوجيا والكتاب
0
أخبار لبنان
14:24
الصالون الادبي والثقافي لكازينو لبنان يحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل ام كلثوم
أخبار لبنان
14:24
الصالون الادبي والثقافي لكازينو لبنان يحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل ام كلثوم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
ايران ترد على أميركا.. وهذا ما سيحصل بينهما
تقارير نشرة الاخبار
14:21
ايران ترد على أميركا.. وهذا ما سيحصل بينهما
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
بلدة كفركلا تُشيّع 25 شهيدًا من أبنائها
تقارير نشرة الاخبار
14:19
بلدة كفركلا تُشيّع 25 شهيدًا من أبنائها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
اجتماع خماسي في عمّان من أجل سوريا
تقارير نشرة الاخبار
14:12
اجتماع خماسي في عمّان من أجل سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
15:23
قطع إحدى الطرق وإشكال كبير في بلدة العاقبية جنوب لبنان بين أهالي البلدة وسوريين أطلقوا النار وقوة كبيرة من الجيش اللبناني تصل إلى المكان
آخر الأخبار
15:23
قطع إحدى الطرق وإشكال كبير في بلدة العاقبية جنوب لبنان بين أهالي البلدة وسوريين أطلقوا النار وقوة كبيرة من الجيش اللبناني تصل إلى المكان
2
أخبار لبنان
15:16
جندي في الجيش اللبنانيّ فُقد التواصل معه... هذا ما أفادت معلومات الـLBCI
أخبار لبنان
15:16
جندي في الجيش اللبنانيّ فُقد التواصل معه... هذا ما أفادت معلومات الـLBCI
3
خبر عاجل
11:41
الوكالة الوطنية: وفاة الجندي في الجيش اللبناني جراء أزمة قلبية بعدما اطلق الجيش الاسرائيلي ّ النار على الناس خلال مشاركتهم بمراسم تشييع شهداء في كفركلا
خبر عاجل
11:41
الوكالة الوطنية: وفاة الجندي في الجيش اللبناني جراء أزمة قلبية بعدما اطلق الجيش الاسرائيلي ّ النار على الناس خلال مشاركتهم بمراسم تشييع شهداء في كفركلا
4
أخبار دولية
12:08
حصيلة جديدة للقتلى في سوريا
أخبار دولية
12:08
حصيلة جديدة للقتلى في سوريا
5
فنّ
08:52
منى واصف تستقبل ابنها بعد غياب 20 عاماً... وفيديو يوثق اللقاء المؤثر (فيديو)
فنّ
08:52
منى واصف تستقبل ابنها بعد غياب 20 عاماً... وفيديو يوثق اللقاء المؤثر (فيديو)
6
أخبار لبنان
12:54
اللبنانية الاولى وصلت إلى نيويورك
أخبار لبنان
12:54
اللبنانية الاولى وصلت إلى نيويورك
7
أخبار دولية
09:32
سانا: العثور على مقبرة جماعية (بالفيديو)
أخبار دولية
09:32
سانا: العثور على مقبرة جماعية (بالفيديو)
8
أخبار دولية
09:09
البطريرك يازجي للشرع: ليس هذا هو خطابكم
أخبار دولية
09:09
البطريرك يازجي للشرع: ليس هذا هو خطابكم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More