الولايات المتحدة تعين قيادة جديدة لوكالة الهجرة والجمارك مع تعثر جهود الترحيل

عينت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم قيادة جديدة في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، في الوقت الذي تجد فيه الوكالة صعوبة في تحقيق هدف الرئيس دونالد ترامب المعلن بشأن عمليات الترحيل الجماعية التي تستهدف المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة.وتُظهر بيانات الوزارة أن إدارة ترامب رحلت 37660 شخصا خلال الشهر الأول في منصبه، وهو أقل بكثير من المتوسط الشهري البالغ 57 ألفا في آخر عام كامل من إدارة الرئيس السابق جو بايدن.وركز ترامب خلال حملته الانتخابية على ترحيل ملايين الأشخاص من الولايات المتحدة.وقالت نويم إنها قررت ترقية تود ليونز، القائم بأعمال المدير التنفيذي المساعد لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، لمنصب مدير الوكالة بالإنابة، وماديسون شيهان، سكرتيرة إدارة الحياة البرية ومصايد الأسماك في لويزيانا، لتشغل منصب نائبة المدير.وأضافت في بيان: "أعين قيادة جديدة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لتحقيق النتائج التي يطالب بها الرئيس ترامب والشعب الأميركي بحق".