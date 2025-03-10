ترامب: الإغلاق الحكومي "قد يحدث" لكنني متفائل بتجنب ذلك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن‭‭‭ ‬‬‬تعطل الحكومة الاتحادية عن العمل أو ما يسمى بالإغلاق الحكومي "قد يحدث" إذا لم يتمكن مجلس النواب من حشد ما يكفي من الأصوات لإقرار مشروع قانون تمويل موقت، لكنه أبدى تفاؤله بشأن الموافقة على مشروع القانون.



وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان الإغلاق الحكومي سيحدث هذا الأسبوع عندما ينفد التمويل في 14 آذار، قال ترامب: "قد يحدث ذلك. لا ينبغي أن يحدث، وربما لن يحدث. أعتقد أنه سيتم إقرار مشروع قانون التمويل الموقت. سنرى ماذا سيحدث".



ومشروع قانون التمويل الموقت من شأنه أن يمول الحكومة بالمستويات الحالية لبقية السنة المالية 2025 والتي تنتهي في 30 أيلول.



وكشف الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، عن مشروع قانون للإنفاق الموقت لمدة ستة أشهر السبت، ومن المتوقع التصويت عليه غدا الثلاثاء.



وأعلن ترامب السبت دعمه لمشروع القانون، وحث أقرانه الجمهوريين على التصويت لصالحه.



وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب على جميع الجمهوريين التصويت (من فضلكم!) بنعم الأسبوع المقبل". وأضاف: "أشياء عظيمة آتية لأميركا، وأنا أطلب منكم جميعا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب البيت المالي للبلاد".