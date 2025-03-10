فرق الإطفاء تكافح حريقا كبيرا في مستودع بمنطقة سامارا الروسية

أعلنت السلطات ووسائل إعلام، أن رجال الإطفاء يكافحون حريقا كبيرا في مستودع في نوفوكويبيشيفسك بمنطقة سامارا الروسية.



وأكدت وزارة الطوارئ على تطبيق تيليغرام، أنه لا يوجد إصابات، مستندة إلى معلومات أولية.



وأفادت وكالة الإعلام الروسية بأن حريقا اندلع في مستودع. ونقلت عن حاكم المنطقة قوله إن أوكرانيا شنت هجوما بطائرات مسيرة خلال الليل استهدف مؤسسات في المنطقة.