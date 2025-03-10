مدونون عسكريون: القوات الروسية تواصل تقدمها في منطقة كورسك

كشف مدونون عسكريون مؤيدون لروسيا أن القوات الروسية واصلت تقدمها في منطقة كورسك في إطار عملية تطويق كبيرة تهدف إلى إجبار آلاف الجنود الأوكرانيين على الفرار أو الاستسلام في غرب روسيا.



وذكر مدون يعرف نفسه باسم "تو ميغورز" أن القوات الروسية حررت منطقة إيفاشكوفسكي، مشيرا الى أن الوحدات الروسية تتقدم نحو إحدى مناطق كورسك من سبعة اتجاهات على الأقل.



وأعلن يوري بودولياكا، وهو مدون عسكري من أصل أوكراني ومؤيد لروسيا، أنه يواجه صعوبة في مواكبة الأحداث لأن التقدم الروسي سريع للغاية، مشيرا الى أن الوحدات الأوكرانية حوصرت في جيوب عدة في كورسك.



واستعادت القوات الروسية الأحد ثلاث مناطق أخرى في كورسك بعد أن تسللت قوات خاصة لأميال عدة عبر خط أنابيب للغاز بالقرب من بلدة سودجا في محاولة لمباغتة القوات الأوكرانية.