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إيران تعتبر إنهاء الاعفاء الأميركي للعراق لاستيراد الكهرباء منها "غير قانوني"

أخبار دولية
2025-03-10 | 03:49
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إيران تعتبر إنهاء الاعفاء الأميركي للعراق لاستيراد الكهرباء منها &quot;غير قانوني&quot;
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إيران تعتبر إنهاء الاعفاء الأميركي للعراق لاستيراد الكهرباء منها "غير قانوني"

نددت طهران بقرار الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران، معتبرة أنه "غير قانوني".
     
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن "مثل هذه التصريحات هي اعتراف بالخروج على القانون، اعتراف بالجرائم ضد الإنسانية، لأن العقوبات الأميركية الأحادية الجانب، ضد الأمة الإيرانية، هي غير مبررة ومن دون أي أساس قانوني"، مشددا على أن الخطوة الأميركية "غير قانونية على الإطلاق".
 

أخبار دولية

إيران

الولايات المتحدة

العراق

الكهرباء

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