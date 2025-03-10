إيران: "لا مبرر" للهجمات بحق الأقليات في سوريا

اعتبرت إيران ألا مبرر للهجمات بحق الأقليات في سوريا، بما في ذلك أفراد الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد حليف طهران، وذلك عقب أعمال عنف في المناطق الساحلية أسفرت عن مقتل المئات.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "لا يوجد أي مبرر للهجمات على بعض العلويين والمسيحيين والدروز والأقليات الأخرى"، معتبرا أن ذلك "أحزن المشاعر وضمير الدول في المنطقة والعالم".