فرنسا تطالب بمعاقبة المسؤولين عن العنف في سوريا

كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه ناقش أعمال العنف التي شهدتها سوريا في الآونة الأخيرة مع نظيره السوري.



أعلن بارو أنه أبلغ نظيره السوري بأن باريس تتطلع إلى معاقبة المسؤولين عن أعمال العنف.