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حماس: ننتظر نتائج مفاوضات الوسطاء المرتقبة مع إسرائيل
أخبار دولية
2025-03-10 | 05:27
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حماس: ننتظر نتائج مفاوضات الوسطاء المرتقبة مع إسرائيل
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أنها تعاملت بمرونة مع جهود الوسطاء وتنتظر نتائج مفاوضات مصر وقطر والولايات المتحدة مع إسرائيل.
وجاء في بيان الحركة: "تعاملنا بمرونة مع جهود الوسطاء ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب وننتظر نتائج المفاوضات المرتقبة وإلزام الاحتلال بالاتفاق والذهاب للمرحلة الثانية".
وكشفت أن "المفاوضات التي جرت مع الوسطاء المصريين والقطريين ومبعوث ترامب ترتكزت الى إنهاء الحرب في قطاع غزة والانسحاب والإعمار".
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