الصين: لوقف أعمال العنف في سوريا

دعت الصين الى "الوقف الفوري" لأعمال العنف في المنطقة الساحلية بغرب سوريا، عقب اشتباكات أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأنها أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بينهم مئات المدنيين العلويين.وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن بكين "تتابع عن كثب الوضع في سوريا وهي قلقة من العدد الكبير للضحايا الذي تسببت به هذه الاشتباكات المسلحة".