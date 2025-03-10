وزارة الدفاع السورية تعلن انتهاء العملية العسكرية في غرب البلاد

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية حسن عبد الغني الاثنين انتهاء "العملية العسكرية" في غرب البلاد، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا، بعد أيام من تصعيد دام في منطقة الساحل.



وقال عبد الغني "نعلن انتهاء العملية العسكرية" بعد "نجاح قواتنا ...في تحقيق كل الأهداف المحددة" لها، مضيفا "تمكنا...من امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، وحطمنا عنصر مفاجأتهم وتمكنا من إبعادهم عن المراكز الحيوية".