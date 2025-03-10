زيلينسكي: أوكرانيا تريد السلام مع روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف تريد السلام مع روسيا التي حمّلها المسؤولية عن عدم تحقيق ذلك، عشية مباحثات في السعودية بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين للبحث في تسوية للحرب بين كييف وموسكو.



وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي: "أوكرانيا تبحث عن السلام منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب"، في إشارة الى الغزو الروسي لبلاده منذ مطلع العام 2022.



أضاف: "لقد قلنا دائما إن روسيا هي السبب الوحيد لاستمرار الحرب".