الكرملين: إيران تحدد مواقفها السياسية بنفسها

أكد الكرملين أن إيران تحدد مواقفها السياسية بنفسها، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا أجرت مشاورات مع إيران قبل أو بعد رد طهران على رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب حث فيها الجمهورية الإسلامية على التفاوض بشأن اتفاق نووي.



وقال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي السبت إن طهران لن ترضخ للضغوط لخوض مفاوضات بعد يوم من إعلان ترامب أنه أرسل رسالة حث فيها إيران على الدخول في محادثات بشأن اتفاق نووي جديد.



من جهة أخرى، أعلن الكرملين أنه يتعين أن ينتهي العنف في سوريا في أسرع وقت ممكن.



وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن الاشتباكات في سوريا بين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد والسلطات الجديدة في البلاد والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.