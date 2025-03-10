مسؤول أوكراني: كييف ستقترح هدنة في الجو والبحر خلال المباحثات مع الأميركيين

ستقترح كييف هدنة مع روسيا في الجو والبحر خلال المباحثات التي من المقرر أن تعقد مع وفد أميركي في السعودية الثلاثاء، بحسب ما أفاد مسؤول أوكراني وكالة فرانس برس الإثنين.



وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه: "لدينا اقتراح لوقف إطلاق نار في الجو ووقف إطلاق نار في البحر، فهما خياران لوقف إطلاق النار يسهل تطبيقهما ومراقبتهما ومن الممكن البدء بهما".

