بريطانيا تندد بإعلان روسيا طرد اثنين من دبلوماسييها: اتهامات خبيثة

نددت المملكة المتحدة بإعلان روسيا طرد اثنين من دبلوماسييها بسبب التجسس، معتبرة أن الخطوة استندت الى اتهامات "خبيثة ولا أساس لها".



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "هذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها روسيا اتهامات خبيثة ولا أساس لها بحق موظفينا"، بعدما سبق للبلدين تبادل طرد الدبلوماسيين في مراحل مختلفة من الأعوام الماضية.